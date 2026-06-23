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        Bursa'da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Bursa'da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi'nde bir binada çalışma yapan Ferdi Aydemir'in (42), makara sistemiyle yukarıya çektiği su oluğu halatının kopması sonucu elektrik hattına temas etti.

        Bu sırada akıma kapılan Ferdi Aydemir, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferdi Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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