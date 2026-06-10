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        Bursa'da eşinin cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan kadın hakkında iddianame hazırlandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ölü bulduğunu iddia ettiği eşinin cesedini parçalayarak çöpe attıktan sonra kayıp ihbarında bulunan tutuklu kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Bursa'da eşinin cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan kadın hakkında iddianame hazırlandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ölü bulduğunu iddia ettiği eşinin cesedini parçalayarak çöpe attıktan sonra kayıp ihbarında bulunan tutuklu kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Adalet U'nun (69), geçen ocak ayında zile basılması üzerine eşi Ali Fuat U.'nun (77) kapıyı açmaya gittiğini ve daha sonra kaybolduğunu bildirmesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

        İddianamede, soruşturma kapsamında maktulün çocuklarından alınan beyanlar, son görülme anı, iletişim kayıtları ve sosyal çevresine ilişkin bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, kaybolma olayının olağan bir ayrılış olmadığı, maktulün suç sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşması üzerine tahkikatın bu yönde genişletildiği belirtildi.

        Maktulün oğlu Ferhat U.'nun annesi hakkında yaptığı ihbar üzerine Ferhat U.'nun ikametine gidildiği, evde yapılan incelemelerde biyolojik nitelikte olduğu değerlendirilen bulgulara rastlanıldığı, bu bulguların Ali Fuat U.'ya ait olduğunun kriminal incelemeyle desteklendiği kaydedildi.

        İddianamede, Adalet U.'nun şu beyanlarına yer verildi:

        "28 Ocak günü eşim sabah namazına gitmek için evden çıktı. Ben de bir süre sonra çöp atmak için daire kapısının önüne çıktığımda onu zemin katta yatar vaziyette gördüm. Gidip kontrol ettim, nabzını alamayınca öldüğünü düşündüm. Eşimi benim öldürdüğümden şüphelenmemeleri için panikle parçalamaya başladım. Parçaları ayrı ayrı poşetledim. Bu kesme işlemini yaparken, etrafı poşetle kapladım. Kesme işleminde 'nacak' adı verilen bir satır kullandım. Poşetlediğim parçaları evin etrafındaki çöplere, tam zamanını bilmediğim bir vakitte dağıttım. Kesme işlemini yaparken kimsenin yardımı ve müdahalesi olmadı."

        Sanık Adalet U.'nun, diğer oğlu Murat U. ile yaptığı telefon görüşmesinin çözüm tutanaklarında, "Ölmüş adamı kaldırdım, attım. Bir anlık oldu. Çok pişmanım. Evet, cinnet getirdim kuzum. Onun yaptıklarına karşılık." ifadeler kullandığı iddianamede yer aldı.

        Yargıtay 1'inci Ceza Dairesinin ilgili kararına atıfta bulunulan iddianamede, cesedin bulunamamış olmasının suçun işlenmediği anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

        Adalet U.'nun, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        - Olay

        Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U.'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

        Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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