Bursa'da firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı gözaltına alındı

Polis ekipleri, şüpheliler O.Ü. ve Ç.G'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.

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