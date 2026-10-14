Bursa'da firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı gözaltına alındı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü ile havaya ateş açan arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü'nün Demetevler Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekipler, O.Ü'yü yakalamak istediği sırada şüphelinin arkadaşı Ç.G. tabancayla havaya ateş etti.
Bunun üzerine bölgeye takviye polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri, şüpheliler O.Ü. ve Ç.G'yi kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ü. ve Ç.G. polis merkezine götürüldü.
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