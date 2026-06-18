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        Bursa'da "Geleceğe Not" temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Bursa'da "Geleceğe Not" temasıyla gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nda, geleceğe bırakmak istedikleri mesajları kısa filmler aracılığıyla beyaz perdeye taşıyan genç sinemacılardan dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bursa'da "Geleceğe Not" temalı kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Bursa'da "Geleceğe Not" temasıyla gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması'nda, geleceğe bırakmak istedikleri mesajları kısa filmler aracılığıyla beyaz perdeye taşıyan genç sinemacılardan dereceye girenlere ödülleri verildi.


        Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen yarışmanın birincisine ödülünü yönetmen Ezel Akay takdim etti.

        "Taslak" adlı filmiyle yarışmanın birincisi, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Azim Hınız'ın filminin özellikle görsel anlatım dili ve sinematografisini başarılı bulduklarını belirten Akay, Hınız'ı tebrik etti.

        İkincilik ödülünü aynı okuldan Uğur Garaliyev "Hipnoz" adlı filmiyle kazanırken, Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beyza Öztürk'ün "Biriken Mutluluklar" filmine üçüncülük ödülü verildi.

        Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen yerli bulut tabanlı senaryo yazım platformlarından SENEDIT tarafından dereceye giren üç filme, toplam 25 bin lira ödül takdim edildi.

        - Yapay zeka etkin bir araç olarak kullanıldı

        Yarışmanın direktörü ve Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alan Şefi Engin Ünsal, geçen yıl yapay zekanın sinema üzerindeki etkilerini tartışırken bugün onu üretim sürecinde etkin bir araç olarak kullanabildiklerini ifade etti.

        Yarışmanın bu yılki teması olan "Geleceğe Not" kavramına değinen Ünsal, tarih boyunca sanatçıların ve düşünürlerin eserleriyle gelecek kuşaklara iz bırakma arayışı içinde olduklarını belirterek, öğrencilerin de hazırladıkları filmlerle bireysel duyguların ötesinde toplumsal kaygıları ve umutları geleceğe aktardıklarını söyledi.

        Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz'ın da konuştuğu törende, yarışmanın jüri üyelerinden yönetmen Ezel Akay, oyuncu ve müzisyen Renan Bilek, senarist-yönetmen Ayhan Sonyürek ile SENEDIT Kurucusu Atila Akkaş'a yarışmaya sundukları katkılar dolayısıyla plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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