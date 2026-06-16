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        Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bursa'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


        Yılmaz S. (29) 34 FFA 540 plakalı motosikletiyle Orhangazi-İznik kara yolu kenarında beklerken Mustafa S. (44) idaresindeki 16 ABJ 692 plakalı hafif ticari araç, şeridinden çıkarak yol kenarındaki motosiklete çarptı.


        Kazada, motosiklet sürücüsü Yılmaz S, yaralandı.


        Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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