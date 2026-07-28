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        Bursa'da havuza düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Bursa'da havuza düşen çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan aile, 2 yaşındaki oğulları Kadir Tohum'un evde olmadığını fark edince çevrede arama başlattı.

        Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulundu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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