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        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 04:29 Güncelleme:
        Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AS 0894 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Eren D'nin kullandığı araç, yol kenarına devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Ferhat N, Furkan K. ve Emre K, ekiplerce kurtarıldı.

        Hafif yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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