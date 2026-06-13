Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Eren D. yönetimindeki 35 HE 2506 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AS 0894 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi'nde çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle Eren D'nin kullandığı araç, yol kenarına devrildi.



Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Devrilen araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Ferhat N, Furkan K. ve Emre K, ekiplerce kurtarıldı.



Hafif yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Kazanın ardından diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.



Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

