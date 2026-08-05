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        Bursa'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Bursa'da iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokak'taki gıda toptan satış alanında faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen itfaiye personeline müdahale etti.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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