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        Bursa'da işçi servisi ile SUV tipi araç çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Bursa'da işçi servisi ile SUV tipi araç çarpıştı, 15 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kurşunlu Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 S 9325 plakalı servis minibüsü ile 16 BCK 55 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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