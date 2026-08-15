Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'daki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giriş: 15.08.2026 - 13:11 Güncelleme:
Bursa'daki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.
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