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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'daki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Bursa'daki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilindeki çöp depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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