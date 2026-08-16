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        Bursa'da İznik Gölü'ne giren genç boğuldu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nün Dutluca sahilinde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki genç adam, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Bursa'da İznik Gölü'ne giren genç boğuldu

        Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’nün Dutluca sahilinde serinlemek için suya giren 26 yaşındaki genç adam, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesine bağlı Dutluca sahilinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Gemlik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için Dutluca sahiline gelen 26 yaşındaki Enes Abakay, serinlemek için göle girdi.

        Bir süre sonra genç adamın suda kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, arama çalışmaları için polis dalgıç ekiplerinden de destek istendi.

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        Ekiplerin gölde yaptığı arama çalışmaları sonucunda Abakay’ın cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulundu.

        Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç adamın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Acı haberi alan Enes Abakay’ın ailesi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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