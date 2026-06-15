Bursa'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bursa'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 187. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Heykel semtinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tataroğlu daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Ardından program kapsamında ziyaret edilen Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

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