Bursa'da Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı. Süleyman Çelebi Diyanet Gençlik Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergide, Somuncu Baba Vakfına bağlı Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren sanat atölyelerinde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer alıyor. Kağıt rölyef, çini, modern nakış, hat ve dikiş alanlarında 2025-2026 eğitim döneminde hazırlanan eserlerin bulunduğu sergi, yarın saat 16.00'ya kadar ziyaret edilebilecek.

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