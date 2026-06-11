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        Bursa'da Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Bursa'da Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin yıl sonu sanat sergisi açıldı.

        Süleyman Çelebi Diyanet Gençlik Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergide, Somuncu Baba Vakfına bağlı Kasr-ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren sanat atölyelerinde eğitim alan kursiyerlerin eserleri yer alıyor.

        Kağıt rölyef, çini, modern nakış, hat ve dikiş alanlarında 2025-2026 eğitim döneminde hazırlanan eserlerin bulunduğu sergi, yarın saat 16.00'ya kadar ziyaret edilebilecek.

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