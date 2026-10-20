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        Bursa'da kendisini iş insanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, sahte internet sitesi kurarak kendilerini iş insanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Bursa'da kendisini iş insanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bursa'da, sahte internet sitesi kurarak kendilerini iş insanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren hayali bir şirket adı altında internet sitesi kuran 2 şüpheliyi takibe aldı.

        Şüphelilerin, lüks ofis, araç ve özel korumalarla kendilerini iş insanı olarak gösterdiği, bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduklarını öne sürüp yaptırdıkları işin parasını ödemeyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

        Harekete geçen ekipler, T.Y. ve K.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

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        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda polis ve asker kamuflajları, çelik yelek, kelepçe, biber gazı, telsiz, mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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