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        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

        Bursa'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

        Bursa'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışma neticesinde "kasten yaralama" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B. ile "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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