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        Bursa'da "komutanlar ocağı"ndan mezun olan jandarma astsubay öğrencileri için tören düzenlendi

        Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1228 öğrenci için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Bursa'da "komutanlar ocağı"ndan mezun olan jandarma astsubay öğrencileri için tören düzenlendi

        Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1228 öğrenci için tören düzenlendi.

        Bursa Atıcılar Atletizm Sahasında, yıllardır çok sayıda yüksek rütbeli asker yetiştirdiği için "komutanlar ocağı" olarak nitelendirilen 178 senelik geçmişe sahip okuldan mezun olan öğrenciler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende mezun olan askerlerin okuduğu şiirlerin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın da katıldığı törende yaptıkları konuşmalar ekrana yansıtıldı.

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        Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan astsubay adaylarının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi.

        Törende mezun olan astsubaylar adına dönem birincisi Ali Alazeybek konuşma yaptı.

        Okul Komutanı Jandarma Albay Osman Delen, törende yaptığı konuşmada, jandarma bünyesindeki bu okuldan mezun olan 1228 astsubay adayını tebrik etti.

        Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun zorlu eğitim sürecini tamamlayan kahraman jandarma astsubayları, mazisi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarına katmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Delen, şöyle konuştu:

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        "Jandarma astsubayları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, terörle mücadeleden kaçakçılık ve organize suçlara, kadına yönelik şiddetten uyuşturucu ile mücadeleye kadar üstlenecekleri zorlu görevlere, modern eğitim yaklaşımları ile hazırlanmaktadırlar. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı olan Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişen bu genç astsubaylar da tevazu, fedakarlık ve kahramanlık örneği kanun ordusu jandarma teşkilatının saflarında yerlerini alarak, milletimize hizmet etmek için, büyük bir heyecanla karşınızda durmaktadırlar. "

        Törende Vali Erol Ayyıldız ve protokol üyeleri okulu dereceyle bitiren ilk üç öğrenciye diploma ve plaketlerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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