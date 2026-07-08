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        Bursa'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Bursa'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Recep Sürekli (33) idaresindeki tavuk eti yüklü 35 DE 9912 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Kosova rampası mevkisinde köprü ayağına çarptı.

        Kazada, araç içinde sıkışan Sürekli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Sürekli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bu arada, kaza dolayısıyla etrafa yayılan tavuk etleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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