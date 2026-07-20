Bursa'da kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde kumaş fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde kumaş boyama ve ihracatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, bitişikteki fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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