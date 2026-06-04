Bursa'da lise öğrencileri soğan ve ceviz kabuğundan mobilya boyası üretti

KADİR İNCİ - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, soğan ve ceviz kabuğundan mobilya boyası üretti.



Lisenin farklı bölümlerinden bir araya gelen 4 öğrenci, bitkilerin özünü kullanarak boya imal etmek istedi.



Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, mor soğan ve ceviz kabuğunu kaynatıp, bal mumu ve elma sirkesi de kullanarak doğal boya elde etti.



Öğrenciler, ürettikleri boyanın doğrama tahtası ile çocuk ve bebek mobilyalarında kullanılmasını amaçlıyor.



Lisenin mobilya öğretmeni Karani Biber, AA muhabirine, farkındalık oluşturan projelere imza attıklarını söyledi.



Sadece mobilya değil farklı alanlarda da üretim ve tasarım yaptıklarını belirten Biber, "Gençlerimiz de bize yardımcı oluyor. Öğrenciler vernik kokusundan kurtulmak istedi. Biz de mor soğan ve ceviz kabuğundan ham madde oluşturduk. Bunları laboratuvar ortamında kaynatıp kendi ürettiğimiz elma sirkesiyle uygulamasını yaptık. Güzel sonuçlar aldık." ifadelerini kullandı.



Biber, üretilen boyayı öncelikle gıdanın değdiği ürünlerde kullandıklarını anlatarak, "Bir iki firma bize ürünlerinin bir kısmını boyama teklifinde bulundu. Bunlarla irtibatımız devam ediyor. Bir firmanın bazı mobilyalarını boyayarak ekonomiye değer katıyoruz." dedi.



Anadolu'da kök boya kültürünün olduğuna değinen Biber, "Kök boyanın mobilyaya uygulanıp uygulanmadığıyla ilgili araştırmalar yaptık. Deneysel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Küçük çaplı ürünlere uyguluyoruz. Boyalarımız endüstriye kazandırıldığında organik boya noktasında katkı sunacağını düşünüyorum." diye konuştu.



- "Özellikle bebeklerin dokunduğu yüzeyde güven sağlıyor"



Öğrencilerden Efe Oruç da doğal boya üretme amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.





Sürekli atölyede çalıştıklarını ve buradaki vernik kokusundan da rahatsızlık duyduklarını belirten Oruç, "Yaptığımız çalışmalarla bu doğal boyayı elde ettik ve kullanmaya başladık. Şu an çoğunlukla kesim tahtalarında kullanıyoruz. İleride bebek ve çocuk mobilyalarında kullanacağız." dedi.



Öğrencilerden Bilge Rüştü de organik ürünler kullandıklarını söyledi.



Boyada herhangi bir kimyasal bulunmadığına dikkati çeken Rüştü, "Özellikle bebeklerin dokunduğu yüzeyde güven sağlıyor. Projemizin ülke çapında yaygınlaşmasını hedefliyoruz. İnegöl'deki restoran ve pazarlardan atıkları toplayıp boya haline getiriyoruz. Sıfır atık hareketine katkıda bulunuyoruz. Hem geri dönüşüme hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

