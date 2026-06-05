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        Bursa'da Liselerarası Veri Olimpiyatı'nı Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Liselerarası Veri Olimpiyatı'nın kazananları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Bursa'da Liselerarası Veri Olimpiyatı'nı Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Liselerarası Veri Olimpiyatı'nın kazananları belli oldu.

        Veri Olimpiyatı kapsamında öğrenciler, Türkiye İtibar Akademisi tarafından hazırlanan özel veri seti üzerinde çalışarak R programlama diliyle veri analizi gerçekleştirdi.

        Analitik düşünme, veri görselleştirme ve veri odaklı problem çözme becerilerini uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulan öğrenciler, süreç boyunca eğitimler aldı ve sektörün önde gelen firmalarına teknik geziler gerçekleştirdi.

        Yarışmada öğrenciler gerçek veriler üzerinde çalışarak kendi araştırma sorularını oluşturdu, analizler yaptı ve özgün sonuçlar ortaya koydu. Jüri değerlendirmesi sonucunda Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "MERKEZVERİ Takımı" birinciliği, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi'nin "TRİARİİLER Takımı" ikinciliği ve Mümin Cambaz Fen Lisesi'nin "APEX Takımı" üçüncülüğü hak etti.

        - Ödül töreni gerçekleştirildi

        Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi ve BTÜ Veri Bilimi Topluluğu koordinasyonunda Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 19 okuldan 197 öğrenci ve 12 takımın mücadele ettiği olimpiyatta dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

        Ödül töreninin açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok başarılı projeye imza attıklarını belirtti.

        Veri okuryazarlığının günümüzün en önemli yetkinliklerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Çağlar, "Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir çağda asıl değer, veriyi doğru anlamakta ve onu karar süreçlerine yön verecek bilgiye dönüştürebilmektedir. Veriyi doğru okuyabilen toplumlar, kurumlar ve bireyler geleceği şekillendirebilmektedir" dedi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise verinin doğru sorulara ulaşma, sağlıklı kararlar verme ve geleceği okuyabilme gücü sunduğunu vurguladı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği öğrenci profilinin de bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Çokgezer, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve paydaş kurumları tebrik etti.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise geçmişte zenginliğin toprak ve doğal kaynaklarla ölçüldüğünü, günümüzde ise bilginin ve verinin en değerli kaynak haline geldiğini ifade etti.

        Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de yarışmada derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, gençlerin ortaya koyduğu başarının Türkiye'nin geleceği adına önemli bir güven kaynağı olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Liselerarası Veri Olimpiyatı'nda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


        Katkı sunanlara ve sponsorlarda teşekkür belgesinin takdim edildiği tören, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Hakan Aladağ'ın verdiği konferans sonrası fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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