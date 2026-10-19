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        Bursa'da "Mehterler Buluşması" etkinliğinde Ayna grubu konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Mehterler Buluşması" programında Ayna grubu sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Bursa'da "Mehterler Buluşması" etkinliğinde Ayna grubu konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği "Mehterler Buluşması" programında Ayna grubu sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, ilk olarak mehter takımı gösteri sundu.

        Mehter takımının gösterisinin ardından Ayna grubu Bursalı hayranlarıyla buluştu.

        Geniş bir repertuvara yer veren Ayna, "Ölünce Sevemezsem Seni", "Severek Ayrılanlar", "Gelincik", "Sen Unutma Beni", "Çayımın Şekeri", "Kiziroğlu" ve "Akdeniz" gibi şarkıları seslendirdi.

        Bursalı müzikseverler de şarkılara eşlik etti.

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