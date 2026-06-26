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        Bursa'da meyve bahçesine giren otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin meyve bahçesine girmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Bursa'da meyve bahçesine giren otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin meyve bahçesine girmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

        Gülay Ü. (47) yönetimindeki otomobil, Dipsizgöl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki meyve bahçesine girdi.


        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zeynep Sena Ü. (10), Semra Ç. (60) ve Fatma Ç. (27), hafif yaralandı.


        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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