Bursa'da meyve bahçesine giren otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin meyve bahçesine girmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Gülay Ü. (47) yönetimindeki otomobil, Dipsizgöl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki meyve bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zeynep Sena Ü. (10), Semra Ç. (60) ve Fatma Ç. (27), hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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