Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da muhtemel su baskınlarına karşı 13 binden fazla yağmur suyu ızgarası temizlendi

        Bursa'da muhtemel su baskınlarına karşı 13 binden fazla yağmur suyu ızgarası temizlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, sonbahar aylarında beklenen olası yağışlar öncesinde il genelindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik ve bakım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Bursa'da muhtemel su baskınlarına karşı 13 binden fazla yağmur suyu ızgarası temizlendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, sonbahar aylarında beklenen olası yağışlar öncesinde il genelindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik ve bakım çalışması başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, yağmur suyu altyapısını inceleme altına aldı.

        Periyodik saha incelemelerinde tıkanıklık veya doluluk belirlenen noktalara müdahale eden ekipler, temizliği tamamlanan alanlarda da düzenli kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

        İl genelinde yılda yaklaşık 40 bin ila 50 bin kez temizlik işlemi gerçekleştiren ekipler, son çalışmalar doğrultusunda Osmangazi'de 8 bin 937, Nilüfer'de 1696, Gemlik'te 1084, Yıldırım'da 993, Kestel'de 824, Mudanya'da 20 ve Gürsu'da 3 yağmur suyu ızgarasını olası yağışlara hazır hale getirdi.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, temizlik çalışmalarının mevsimsel risklerin azaltılması açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

        Bursa'nın her mevsim temiz ve güvenli kılmak amacıyla bütüncül planlamalar yaptıklarını aktaran Biba, "Bahar ve sonbahar yağmurları öncesinde ekiplerimiz tarafından yürütülen bu faaliyetler, su baskını ve taşkın gibi risklerin önüne geçilmesine doğrudan katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden de daha temiz bir Bursa için çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        İnegöl'de ağıldan kaçan yaklaşık 50 koyun dronla bulundu
        İnegöl'de ağıldan kaçan yaklaşık 50 koyun dronla bulundu
        Bursa'da trafo yangını
        Bursa'da trafo yangını
        Büyükşehir'den altyapıya bahar temizliği
        Büyükşehir'den altyapıya bahar temizliği
        Yenişehir'de 11'inci 'Uluslararası Altın Biber Festivali' için geri sayım b...
        Yenişehir'de 11'inci 'Uluslararası Altın Biber Festivali' için geri sayım b...
        Firar eden 50 koyun jandarmanın dronu ile bulundu
        Firar eden 50 koyun jandarmanın dronu ile bulundu
        Bursa'da kaybolan 50 koyun jandarmanın dron destekli aramasıyla bulundu
        Bursa'da kaybolan 50 koyun jandarmanın dron destekli aramasıyla bulundu