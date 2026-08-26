Bursa'da muhtemel su baskınlarına karşı 13 binden fazla yağmur suyu ızgarası temizlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sonbahar aylarında beklenen olası yağışlar öncesinde il genelindeki yağmur suyu ızgaralarında temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri, yağmur suyu altyapısını inceleme altına aldı.

Periyodik saha incelemelerinde tıkanıklık veya doluluk belirlenen noktalara müdahale eden ekipler, temizliği tamamlanan alanlarda da düzenli kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.

İl genelinde yılda yaklaşık 40 bin ila 50 bin kez temizlik işlemi gerçekleştiren ekipler, son çalışmalar doğrultusunda Osmangazi'de 8 bin 937, Nilüfer'de 1696, Gemlik'te 1084, Yıldırım'da 993, Kestel'de 824, Mudanya'da 20 ve Gürsu'da 3 yağmur suyu ızgarasını olası yağışlara hazır hale getirdi.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, temizlik çalışmalarının mevsimsel risklerin azaltılması açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Bursa'nın her mevsim temiz ve güvenli kılmak amacıyla bütüncül planlamalar yaptıklarını aktaran Biba, "Bahar ve sonbahar yağmurları öncesinde ekiplerimiz tarafından yürütülen bu faaliyetler, su baskını ve taşkın gibi risklerin önüne geçilmesine doğrudan katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizden de daha temiz bir Bursa için çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.