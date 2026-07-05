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        Bursa'da Narlıdere Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde Narlıdere Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Bursa'da Narlıdere Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde Narlıdere Şelalesi bölgesinde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Narlıdere Şelalesi'ne giden kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, bölgede mahsur kaldı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda mahsur kalan kişiler bölgeden halat yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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