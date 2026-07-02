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        Bursa'da Orman Köylülerini Destekleme Projesi Teslim Töreni gerçekleştirildi

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Köylülerini Destekleme Projesi Teslim Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Bursa'da Orman Köylülerini Destekleme Projesi Teslim Töreni gerçekleştirildi

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orman Köylülerini Destekleme Projesi Teslim Töreni'ne katıldı.

        Karacabey, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen Orman Köylülerini Destekleme Projesi Teslim Töreni'nde, orman köylüleriyle sadece yangınlarda değil, her türlü orman faaliyetlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

        Orman köylülerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirten Karacabey, "Evlerinin mantolanması, güneş enerjisiyle elektriğinin daha ucuza mal edilmesi, soba yerine evinde kalorifer tesisatının kurulması gibi hayat şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere burada çapa makinesi, traktör, tambur, süt sağma makinesi, bal sağma makinesi gibi destekler veriyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ORKÖY kredilerinde faizlerin de kaldırıldığına dikkati çeken Karacabey, "Faiz hiç yok, üstelik yüzde 20'si de hibe. Yani yüzde 20 hibe, yüzde 80'i faizsiz, 5 yıldan 7 yıla kadar da taksitli geri ödenebiliyor. Bu, vatandaşlarımızın hem gelirlerinin hem de refah içerisinde doğdukları yerde doymalarını sağlayıp köylerinde kalmalarını sağlamak için devletimizin vermiş olduğu bir imkan." diye konuştu.

        Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da ORKÖY kredileri kapsamında törende dağıtılacaklara değinerek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada 2026 yılı ORKÖY çalışmaları kapsamında 9 haneye 4 çarpı 4 traktör, 6 haneye ceviz hasat ve ilaçlama makinesi, 6 haneye ikişer dönüm mavi yemiş yetiştiriciliği sertifikası, bir haneye traktör arkası tomruk çekme vinci, 3 haneye römorklu çapa makinesi, 4 haneye hamur yoğurma makinesi ve seyyar köy fırını, bir haneye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı, 20 haneye traktör arkası çapalama makinesi, 8 haneye süt sağma makinesi veriyoruz. İnegöl'deki orman köylerimize bu sayede 2026 yılında 17 milyon lira destekleme sağlamış oluyoruz."

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise orman köylerine dağıtılan desteği için yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

        Törenin ardından ORKÖY kapsamında yardımda bulunulan köylülere sertifikaları ve traktörlerinin anahtarları teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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