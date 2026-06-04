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        Bursa'da orman yangınlarının önlenmesi için öğretmenlere farkındalık eğitimi verildi

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle orman yangınlarının önlenmesi için öğretmenlere farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
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        Bursa'da orman yangınlarının önlenmesi için öğretmenlere farkındalık eğitimi verildi

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle orman yangınlarının önlenmesi için öğretmenlere farkındalık eğitimi verildi.

        Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Uysal, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı toplumsal farklılığın arttırılması amacıyla öğretmenlere ve öğrencilere yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İklim değişikliğiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangınlarının sayısının arttığını ifade eden Uysal, şöyle konuştu:

        "Yeşil vatanımızın ormanlarının, suyunun ve doğasını korumak hepimizin vazifesidir. Orman yangınlarında başarılı mücadele veren Orman Genel Müdürlüğümüzü belirlenen temel prensip yangına sebep olmamaktır. Bunun için öğrenciler, köylüler, vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem veriyoruz. Meydana gelen yangınlara etkin ve erken müdahale için yapılması gereken hazırlıklarımızı tamamlıyoruz."

        Uysal, Türkiye'nin yüzde 30'u, Bursa'nın ise yüzde 45'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yangınların yüzde 92'sine maalesef insanların dikkatsizliği, ihmali ve bilgisizliği sebep olmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yılda 800 orman yangını meydana gelmiş, yaklaşık 19 bin hektar ormanı alan zarar görmüştür. Bursa'da son 10 yılda 615 orman yangını meydana gelmiş, bunlar da yaklaşık 7 bin hektar civarında ormanlık alan zarar görmüştür."

        Mehmet Uysal, bölge genelinde yangından zarar gören ormanlık alanları yeniden ağaçlandırdıklarının altını çizerek, hedeflerinin öğretmenlere verecekleri eğitimlerle orman yangınlarına farkındalık oluşturup, gönüllü eğitimiyle birer gönüllü ve eğitmen kazandırmak olduğunu vurguladı.

        - "Sınıflarımızdaki evlatlarımıza çevre ve doğa bilinci aktarılacak"

        Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut ise ormanların Türkiye'nin en değerli doğal zenginliği, yaşam kaynağı ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Son yıllarda küresel iklim kriziyle artış gösteren orman yangınlarının, sadece ağaçları değil içindeki ekosistemi ve geleceği de tehdit ettiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

        "Bu tehdide karşı durmak sadece bir kurumun değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bugün burada Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile 3 yıldır yaptığımız işbirliği kapsamında orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri ve orman yangınları gönüllüsü eğitimi için güçlü bir adım atıyoruz. Okullarımızdan tamamen gönüllülük esasıyla bu çağrıya cevap veren siz değerli öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sorumluluk bilinciniz bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Buradan elde edeceğimiz kazanımlar öncelikle sınıflarımızdaki evlatlarımıza çevre ve doğa bilinci olarak aktarılacaktır. Olası bir afet anında ise sizler yeşil vatanımızı korumak için sahada görev alan profesyonel ekiplerimizin en büyük destekçisi ve sivil kalkanı altına olacaksınız."

        Program, Bursa Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Suat Ünal'ın sunumuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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