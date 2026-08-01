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        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde Ç.A. idaresindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile Ç.A. yönetimindeki 16 APF 19 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, motosiklet ise otomobil ile park halindeki 16 APZ 427 plakalı panelvan aracın arasında sıkıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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