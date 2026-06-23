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        Bursa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da 1 otomobil ve 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Bursa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da 1 otomobil ve 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Görükle ve Akçalar mahallelerinden çalınan 1 otomobil ve 2 motosikletin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin geliş ve gidiş yönlerindeki 45 farklı kameraya ait yaklaşık 150 saatlik görüntüleri izleyen polis, zanlıların E.Y. ve M.M. olduklarını belirledi.

        Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen polis ekipleri, E.Y. ve M.M'yi Demirtaş Mahallesi'nde 2 farklı adreste yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlılar, ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çalınan araç ve motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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