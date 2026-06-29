Bursa'da otomobilin işçi servisine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otomobilin işçi servisine arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. 11 Eylül Bulvarı üzerine A.E. idaresindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, M.T. yönetimindeki 16 S 4624 plakalı işçileri taşıyan servise arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 5 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.