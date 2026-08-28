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        Bursa'da panelvanın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, panelvanın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Bursa'da panelvanın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, panelvanın motosiklete çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        H.Ç. idaresindeki 16 AYZ 305 plakalı panelvan, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi çıkışında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 MB 3391 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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