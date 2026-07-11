Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bursa'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içkilerin farklı illerde üretilerek Bursa'ya getirildiği yönünde ihbar aldı.

        Yapılan çalışmaların ardından sahte alkolleri taşıdığı tespit edilen H.Y. idaresindeki araç, İstanbul-Bursa Otoyolu kent merkezi girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramalarda 370 şişe sahte alkollü içki, 600 litre etil alkol, 80 doluma hazır şişe, 40 bandrol ve 45 şişe kapağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en uzun mahallelerinden biri İnegöl'de Müzeyyen Senar bu köyde...
        Türkiye'nin en uzun mahallelerinden biri İnegöl'de Müzeyyen Senar bu köyde...
        Osmangazi'nin Milli judocuları Avrupa Kupası'nda
        Osmangazi'nin Milli judocuları Avrupa Kupası'nda
        OSMEK kursiyerlerinin eserleri Panorama 1326'da sanatseverlerle buluştu OSM...
        OSMEK kursiyerlerinin eserleri Panorama 1326'da sanatseverlerle buluştu OSM...
        Osmangazi'de eğlence mahalle mahalle geziyor Osmangazi Belediyesi'nden vata...
        Osmangazi'de eğlence mahalle mahalle geziyor Osmangazi Belediyesi'nden vata...
        Müzeyyen Senar'ın doğduğu iddia edilen 'en uzun kırsal mahalle' Hilmiye
        Müzeyyen Senar'ın doğduğu iddia edilen 'en uzun kırsal mahalle' Hilmiye
        Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem tamamlandı
        Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem tamamlandı