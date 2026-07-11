Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bursa'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içkilerin farklı illerde üretilerek Bursa'ya getirildiği yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmaların ardından sahte alkolleri taşıdığı tespit edilen H.Y. idaresindeki araç, İstanbul-Bursa Otoyolu kent merkezi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 370 şişe sahte alkollü içki, 600 litre etil alkol, 80 doluma hazır şişe, 40 bandrol ve 45 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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