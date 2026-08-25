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        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 06:51 Güncelleme:
        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Konak Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otomobilde bulunan E.D, M.D, A.M, M.B. ve B.Z. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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