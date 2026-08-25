Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 06:51 Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Konak Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde 16 JNE 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan E.D, M.D, A.M, M.B. ve B.Z. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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