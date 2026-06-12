Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Fatih Mahallesi Erten Sokak'ta Oğulcan D. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Oğulcan D, karın bölgesinden 2 kurşunla yaralandı.

        Ağır yaralanan Oğulcan D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, silahlı saldırıda kullanıldığı düşünülen tabancayla çok sayıda kovan bulundu.

        Ekipler, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi törenle toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi törenle toprağa verildi
        Bursa'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı
        Bursa'da sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı
        Endüstriyel yemekte güven ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor
        Endüstriyel yemekte güven ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor
        TOFAŞ, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı
        TOFAŞ, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Bryce Jones ile sözleşme imzaladı
        Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Bursa'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
        Park halindeki otomobile çarpan ATV'nin sürücüsü yaralandı
        Park halindeki otomobile çarpan ATV'nin sürücüsü yaralandı