Bursa'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tabancayla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi Erten Sokak'ta Oğulcan D. ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Oğulcan D, karın bölgesinden 2 kurşunla yaralandı.
Ağır yaralanan Oğulcan D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, silahlı saldırıda kullanıldığı düşünülen tabancayla çok sayıda kovan bulundu.
Ekipler, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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