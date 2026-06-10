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        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bursa'da tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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