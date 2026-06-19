Bursa'da tartıştığı kadını vuran kişi intihar etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı kadını vuran kişi intihar etti.



İddiaya göre, aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Banu Özdağ ile Zafer Yılmaz, Kemerçeşme Mahallesi'nde ortak arkadaşlarına ait dükkanda bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'ı silahla vurduktan sonra intihar etti.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Yılmaz ile Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan çalışmanın ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

