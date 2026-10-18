Bursa'da taşan dere nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Bölgede mahsur kalan kimsenin bulunmadığı, taşkın nedeniyle herhangi bir ev veya iş yerinin zarar görmediği öğrenildi.

Taşkın nedeniyle termal suya ulaşımı da sağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

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