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        Bursa'da taşan dere nedeniyle yol ulaşıma kapandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Bursa'da taşan dere nedeniyle yol ulaşıma kapandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde etkili olan sağanağın ardından bölgede bulunan dere taştı.

        Taşkın nedeniyle termal suya ulaşımı da sağlayan yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        İnegöl Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen yolda çalışma başlattı.

        Bölgede mahsur kalan kimsenin bulunmadığı, taşkın nedeniyle herhangi bir ev veya iş yerinin zarar görmediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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