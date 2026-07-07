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        Bursa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Bursa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları tespit edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda çok sayıda çek ve senet, tapu senedi, 576 bin 700 lira, tabanca, fişek ve dijital materyal ile doküman ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.A, E.A, U.T, U.D, A.D, S.S. ve M.C'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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