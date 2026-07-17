Bursa'da tır akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde tırın akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kudret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı tır, Orhangazi-İznik kara yolu Çakırca Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna ait marketin duvarına çarparak devrildi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında markette müşteri olarak bulunan Erdinç Cirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü Kudret K. ile istasyon çalışanı İbrahim Y, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından devrilen tırın istasyondan kaldırılacağı öğrenildi.

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