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        Bursa'da tır akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde tırın akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Bursa'da tır akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde tırın akaryakıt istasyonundaki marketin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kudret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı tır, Orhangazi-İznik kara yolu Çakırca Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna ait marketin duvarına çarparak devrildi.


        İhbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza sırasında markette müşteri olarak bulunan Erdinç Cirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


        Yaralanan tır sürücüsü Kudret K. ile istasyon çalışanı İbrahim Y, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından devrilen tırın istasyondan kaldırılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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