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        Bursa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
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        Bursa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


        Abdullah Oruç (65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıktı.


        Devrilen traktörün sürücüsü Oruç, yaralandı.

        Yaralı Oruç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Oruç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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