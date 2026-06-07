Bursa'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Abdullah Oruç (65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Devrilen traktörün sürücüsü Oruç, yaralandı. Yaralı Oruç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Oruç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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