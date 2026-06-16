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        Bursa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Bursa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bursa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

        Bursa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

        Osmangazi Belediyesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali, Osmangazi Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Festivalin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Vekili Şirin Alçı Hakverdi, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Öğrencilerden oluşan bando takımı ve mehteran gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çeşitli enstrümanlarla dinleti sunuldu.

        Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, bilim ve teknoloji çağında güçlü toplumların temelinde sorgulayan, araştıran ve çözüm üreten bireylerin bulunduğunu belirtti.

        Gençlerin bilimsel düşünceyi benimsemelerinin önemine değinen Esendemir, belediye olarak eğitimi, bilimi ve gençleri desteklemeyi geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya da festivalde sergilenen projelerin öğrencilerin emek ve araştırmalarının ürünü olduğunu söyledi.

        Öğrenci ve öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildikleri ortamların bilimsel düşünce kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu dile getiren Kahya, farklı okullardan katılımcılar arasındaki etkileşimin öğrenme süreçlerini zenginleştirdiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

        Bursa genelindeki okullardan seçilen projelerin sergilendiği festivalde, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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