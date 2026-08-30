Bursa'da tüfekle vurulan kişi öldü

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Kılıçhan Ş'ye (27) ateş açtı.

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