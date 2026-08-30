Bursa'da tüfekle vurulan kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Kılıçhan Ş'ye (27) ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılıçhan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kılıçhan Ş. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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