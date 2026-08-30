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        Bursa'da tüfekle vurulan kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Bursa'da tüfekle vurulan kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Cerrah Mahallesi 1100. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Kılıçhan Ş'ye (27) ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kılıçhan Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kılıçhan Ş. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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