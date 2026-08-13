Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı ve ödül töreni yapıldı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla organize edilen TÜGVA Yaz Okulları'nın final programında konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yaz okulunun gençlerin öğrenerek, üreterek, arkadaşlıklar kurarak ve kendilerini geliştirerek zaman geçirmelerine vesile olduğunu söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin yarınlarının mimarları olduğunu belirten Ayyıldız, "Türkiye'nin güçlü, müreffeh ve aydınlık yarınlarını inşallah sizlerin bilgi birikimi, azmi, çalışkanlığı ve güzel hayalleri inşa edecektir." dedi.

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Ayyıldız, gençlere seslenerek, şöyle konuştu:

"Sizlerin akademik başarısı bir yana, milli ve manevi değerlerimizi tanımanız, köklerimizle bağınızı güçlendirmeniz, dayanışmayı ve sorumluluk bilincini öğrenmeniz ayrıca önem taşımaktadır. Bu anlamda yaz okullarının, sizlerin hem eğlenerek hem de öğrenerek güzel ve verimli bir yaz geçirmenize önemli katkılar sunduğu apaçık ortadadır. Burada edindiğiniz her yeni bilgi, kurduğunuz her güzel dostluk ve kazandığınız her yeni beceri, geleceğe attığınız mutlaka önemli bir adım olacaktır. Başarı, yalnızca derslerde değil iyi insan olmak, paylaşmayı bilmek, sorumluluk almak, çevresine ve ülkesine faydalı olmak için gayret göstermektir. Sizlerin bu anlayışla yetişmesi, geleceğimiz adına bizlere büyük bir umut ve güven vermektedir."

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- "Genç evlatlarımız için gece gündüz koşturdular, tozu dumana kattılar"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa'da yaklaşık 35 bin gençle yaz dönemini dolu dolu geçirdiklerini belirten Beşinci, anne ve babalara, yaz okulu programı için emek verenlere ve gönüllülere teşekkür etti.

Gönüllülerin emeklerinin çok olduğunu dile getiren Beşinci, "Onlar şu sıcak günlerde bu vatan topraklarındaki genç evlatlarımız için gece gündüz koşturdular, tozu dumana kattılar. Onları mutlu etmek için, onların bir nebze olsun yüzlerini güldürmek için çabaladılar, emek sarf ettiler, sahip çıktılar." diye konuştu.

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Beşinci, "TÜGVA ailesi olarak inanıyoruz ki her çağın bir sözü, sesi, aksiyonu vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır ve bu yürüyüşü gerçekleştiren bir gençliği vardır. İşte o gençlik, burada. Biz, bu gençlikle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, TÜGVA Bursa Temsilcisi Alican Göç, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.