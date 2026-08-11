Bursa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

İlçeye bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Emin Karakurt idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

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