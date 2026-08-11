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        Bursa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Bursa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü, yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde, Emin Karakurt idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

        Traktörün kontrolden çıktığını fark eden sürücü, araçtan atladı.

        Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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