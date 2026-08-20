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        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen 27 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen 27 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapay zeka destekli olarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce, yasa dışı bahis finansmanına aracılık ettiği ve yaklaşık 323 milyon liralık para trafiği yürüttüğü değerlendirilen 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen çok sayıda materyale el konuldu.

        Diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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