Bursa'da Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi törenle açıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesince kentin binlerce yıllık tarihinin ortaya çıkarıldığı Hisar Arkeopark bölgesinde yer alan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi düzenlenen törenle kapılarını açtı.



Molla Gürani Mahallesi'ndeki kütüphanenin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yaşar Kemal'in adını, sadece Türkiye'de değil dünyada da nam salmış, Türkiye'nin geçmişini, bugününü ve vicdanını çok iyi özetleyen büyük bir yazar olarak kütüphanede yaşatacaklarını ifade etti.



Bugün 8'inci kütüphanelerinin açılışını yaptıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:



"'Her mahalleye bir kütüphane' vizyonuyla hareket ediyoruz çünkü şunu çok iyi biliyoruz, kütüphanelerde gözlemliyoruz. Özellikle buradaki güzel çalışma alanlarıyla, konforuyla, yazın serin, kışın sıcak ikramlarıyla gençlerimizin buradan çok faydalandığını görüyoruz. Bugün burada 1147 eserle kütüphanenin açılışını yapacağız. İçinde tarih, kültür, arkeoloji, felsefe gibi her alanda kitapların olduğu, bir konferans salonuyla da bir araya geldiğinde insanların buradaki toplantıları gerçekleştirebileceği bir kütüphane. Hisar Mahallemizde yaşlısından gencine, her türlü insanın gelip faydalanabileceği bir alanı inşallah birazdan hizmete açacağız."



Aydın, Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin orijinallerini buraya getirerek konservasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Onu da kısa süre içerisinde Bursa'ya gelen yerli, yabancı turistlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kendilerinin Kıbrıs'ta Osmanlıların temsilcileri olduklarını ifade etti.



Gençlere seslenen Tatar, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecekte yönetecek gençler okuyarak, aydınlanarak, dünya medeniyetlerini iyi tanıyarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, bağımsızlığı ve güçlü geleceği için elbette kendi güvenliği bakımından da Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması ve ilelebet büyük Türk coğrafyasının bir parçası olması için gayretlerini o yönde, eski yöneticilerin olduğu gibi gençlerin de aynı düşünceyle Kıbrıs politikasını, milli siyaseti devam ettireceklerdir."



Geçmiş dönem Osmangazi Belediye başkanları Recep Altepe, Hilmi Şensoy ve Mustafa Dündar ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi emekli öğretim görevlisi, Kütüphane ve Arkeopark Projesi'nin müellifi Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer, yazar Prof. Dr. Kenan Mortan ve Molla Gürani Mahallesi Muhtarı Metin Acar'ın da birer konuşma yaptığı törende, kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.



Daha sonra Tatar, kütüphanenin konferans salonunda "Ortadoğu, AB ve Ortasında Kıbrıs Sorunu" başlıklı konferans verdi.

