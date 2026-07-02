Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da yaşlı çifti 100 milyon lira dolandıran örgüte yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Bursa'da yaşlı çifti 100 milyon lira dolandıran örgüte yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Bursa'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 il ile Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Bursa'da yaşlı çifti 100 milyon lira dolandıran örgüte yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

        Bursa’da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı çifti yaklaşık 100 milyon lira dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 8 il ile Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Bursa'da yaşayan yaşlı çiftin dolandırıcılık başvurusu üzerine Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından temin ettikleri açık hatlarla Bursa'da yaşayan yaşlı çifti aradıkları tespit edildi.

        Zanlıların kendilerini "polis" olarak tanıtıp çift adına çok sayıda telefon hattı ve banka hesabı açıldığını, bu hesapların terör örgütü adına kullanıldığını ve evdeki ziynet eşyalarının inceleme amacıyla teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek mağdurları korkutup ikna ettikleri belirlendi.

        Bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin, mağdurların kredi kartlarını da paravan şirketler aracılığıyla 7 milyon 600 bin lira tutarında kullandıkları, ayrıca yaşlı çifte ait 7 taşınmazı piyasa değerinin çok altında sattırdıkları tespit edildi.

        Soruşturmada, şüphelilerin mağdurların telefonlarındaki yazışma ve diğer delilleri silmek amacıyla eve bir kişiyi gönderdikleri, yaklaşık 2,5 ay süren dolandırıcılık sürecinde yaşlı çifti toplam 100 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

        İlk aramaların yurt dışından yapıldığının belirlenmesi üzerine ekiplerce 6 ay teknik takip yürütüldü, yaklaşık 40 güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntü incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, Rize, Artvin, Aydın ve Konya'nın yanı sıra Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 araca el konuldu.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Üreticilerden "cam şişesi ve izmarit atmayın" çağrısı
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Şiddetli akıntı vardı... 2 çocuk çamaşır yıkıyordu!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
        Bursa'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu
        Balayından döndüğü gün akıma kapılıp ölen Furkan'ın düğün görüntüleri ortay...
        Balayından döndüğü gün akıma kapılıp ölen Furkan'ın düğün görüntüleri ortay...
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı Altuntaş kalp krizi geçirdi
        Orhangazi Belediye Başkan Yardımcısı Altuntaş kalp krizi geçirdi
        Minibüs ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
        Minibüs ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
        İnegöl AVM Temmuz ayı etkinlik programını duyurdu
        İnegöl AVM Temmuz ayı etkinlik programını duyurdu