Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 00:54 Güncelleme:
        Bursa'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Orhaneli-Bursa yolunda Salih A. (47) yönetimindeki 16 CCL 150 plakalı otomobil, yol kenarındaki otluk alana devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!

        Benzer Haberler

        Bursa'da belediye minibüsü elektrik direğine çarptı: Kaza anı kamerada
        Bursa'da belediye minibüsü elektrik direğine çarptı: Kaza anı kamerada
        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
        Başkan Vekili Biba'dan eşit hizmet vurgusu
        Başkan Vekili Biba'dan eşit hizmet vurgusu
        Korsan sipariş kuryeleri kapıya dizdi, kuryeler isyan etti
        Korsan sipariş kuryeleri kapıya dizdi, kuryeler isyan etti
        Bursa'da nefes kesen tatbikat; Türk bayrağı metrelerce yükseklikten indiril...
        Bursa'da nefes kesen tatbikat; Türk bayrağı metrelerce yükseklikten indiril...
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda kadro yapılanmasını...
        Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda kadro yapılanmasını...