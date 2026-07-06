Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyonun 2 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 YK 500 plakalı kamyon, Ankara Yolu Caddesi'nde 34 BMZ 630 plakalı kamyona çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle kupası yerinden fırlayan 03 YK 500 plakalı kamyon savrularak 16 F 8926 plakalı otomobile vurdu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

