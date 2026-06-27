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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 02:03 Güncelleme:
        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil ile Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobil Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde çarpıştı. İki otomobil başka bir araca da çarparak dereye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dereye düşen araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

        Ekiplerce kurtarılan ve ilk müdahalesi yapılan yaralılar, civardaki hastanelere sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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