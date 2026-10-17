Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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