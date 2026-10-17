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        Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Bursa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emre Acar (18) ile 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Emre Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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